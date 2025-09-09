Ağdamda zorakılığa məruz qalan uşağın son durumu açıqlanıb
Sağlamlıq
- 09 sentyabr, 2025
- 10:38
Ağdamda valideyinlərinin zorakılıq tətbiq etdiyi azyaşlının vəziyyəti stabildir
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib.
"İki yaşlı körpənin müalicəsi Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasının Uşaq neyrocərrahiyyəsi şöbəsində davam etdirilir. Onun vəziyyəti stabil olaraq qiymətləndirilir", - məlumatda qeyd olunub.
Xatırladaq ki, avqustun 27-də komatoz vəziyyətdə Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunan azyaşlı zəruri tibbi xidmət göstərildikdən sonra, daha ixtisaslı tibbi xidmət almaq üçün Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasına təxliyə olunub. Pasiyentin üzərində subdural hematomanın boşaldılması, dekompressiv kraniotomiya əməliyyatı icra olunub.
