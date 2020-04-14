В Азербайджане еще у 49 человек диагностирован коронавирус, 62 выздоровели

В Азербайджане зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом, 62 человека выздоровели и были выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На этот раз жертвой коронавируса стал гражданин 1933 г.р., страдающий сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.

На данный момент в стране установлено 1 197 случаев заражения инфекцией, 351 из них вылечился, 13 умерли, лечение 833 продолжается в больницах особого режима. Состояние 24 человек тяжелое, 28 - средней тяжести, остальных - стабильное.