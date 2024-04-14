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В Шуше прошло первое научное заседание

В Шуше прошло первое научное заседание В Шуше состоялось научное заседание "Шушинский саммит сердечно-сосудистых хирургов", организованное Обществом сердечно-сосудистой хирургии Азербайджана при поддержке Министерства здравоохранения, Объединения по управлению медицинскими территориальными под
Здоровье
14 апреля 2024 г. 15:20
В Шуше прошло первое научное заседание

В Шуше состоялось научное заседание "Шушинский саммит сердечно-сосудистых хирургов", организованное Обществом сердечно-сосудистой хирургии Азербайджана при поддержке Министерства здравоохранения, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Как сообщает Report, это первое научное заседание, которое проводится на освобожденных от оккупации территориях после восстановления территориальной целостности Азербайджана.

В начале заседания, в котором приняли участие специалисты профильных государственных учреждений Азербайджана, а также врачи, работающие в сфере сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии, прозвучал Государственный гимн Азербайджана, была почтена память шехидов.

Выступая на мероприятии, почетный председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии, профессор Кямран Мусаев подчеркнул значимость научно-медицинского заседания, которое впервые проходит в культурной столице страны – городе Шуша. Он подчеркнул, что сердечно-сосудистые хирурги, как и все граждане Азербайджана, гордятся великой Победой, одержанной под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Заведующий отделом непрерывного медицинского образования департамента медицинского образования и инноваций TƏBİB Эмиль Искендеров выразил уверенность, что научное заседание будет способствовать обсуждению инноваций в сфере сердечно-сосудистой хирургии, а также продуктивному обмену опытом.

Председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии Рамиль Алиев отметил, что в программу заседания включены выступления сердечно-сосудистых хирургов и кардиологов. По его словам, выступления и дискуссии помогут участникам заседания повысить свои профессиональные знания и изучить передовой опыт своих коллег.

Заседание продолжилось панельными дискуссиями, состоялись презентации по актуальным вопросам кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии и обсуждения на темы презентаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada ilk elmi toplantı keçirilib

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