В Сабунчинском медцентре после капитального ремонта открылся операционный блок

В Сабунчинском медицинском центре открылся после капитального ремонта операционный блок с хирургической реанимацией, действующий с 1893 года.
Как сообщает Report, операционный блок, предназначенный для приема, обследования и лечения пациентов, пострадавших в тяжелых ДТП, теперь оснащен новым, самым современным медицинским оборудованием.
В церемонии открытия приняли участие председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев и исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.