В Сабунчинском медцентре после капитального ремонта открылся операционный блок

В Сабунчинском медцентре после капитального ремонта открылся операционный блок

В Сабунчинском медицинском центре открылся после капитального ремонта операционный блок с хирургической реанимацией, действующий с 1893 года.

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