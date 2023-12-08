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В Сабунчинском медцентре после капитального ремонта открылся операционный блок

В Сабунчинском медцентре после капитального ремонта открылся операционный блок В Сабунчинском медицинском центре открылся после капитального ремонта операционный блок с хирургической реанимацией, действующий с 1893 года.
Здоровье
8 декабря 2023 г. 11:17
В Сабунчинском медцентре после капитального ремонта открылся операционный блок

В Сабунчинском медицинском центре открылся после капитального ремонта операционный блок с хирургической реанимацией, действующий с 1893 года.

Как сообщает Report, операционный блок, предназначенный для приема, обследования и лечения пациентов, пострадавших в тяжелых ДТП, теперь оснащен новым, самым современным медицинским оборудованием.

В церемонии открытия приняли участие председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев и исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSabunçu Tibb Mərkəzində Cərrahi profilli reanimasiya və Əməliyyat bloku istifadəyə verilib

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