В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать с медиков и учителей

Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, завершились. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная институтом Гамалеи, завершила клинические исследования", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что сейчас готовится пакет документов для регистрации вакцины.

По его словам, вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать с медиков и учителей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.