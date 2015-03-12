В прошлом году в Баку скончались 207 больных с почечной недостаточностью

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "В 2014 году в Азербайджане скончались 492 гемодиализных больных. 207 случаев зарегистрировано в Баку, а 285 - в регионах".

Как сообщает Report, об этом в беседе с журналистами заявил заведующий отделением гемодиализа Республиканской клинической урологической больницы имени академика М.Джавадзаде Фариз Бабаев.

Завотделением сказал, что процент смертности по стране составил 20,1%: "Анализ летального исхода больных показывает, что в 78,8% случаях причиной смерти являлись болезни острой сердечно-сосудистой недостаточности, 12,9% - нарушение кровообращения мозга, 1,4% - различные кровотечения, 3,9% - септические случаи".

По его словам, продолжительность жизни среди больных считается с 5 летним интервалом: "В Азербайджане 5-летний срок жизни выше 51%. В настоящее время возраст больных гемодиализом колеблется в пределах 9-78 лет. Несмотря на это, зарегистрированы также больные в возрасте 2 и 84 лет".