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В приюте "Дети Азербайджана" рассказали о состоянии заразившихся корью воспитанников

В приюте "Дети Азербайджана" рассказали о состоянии заразившихся корью воспитанников В приюте общественного объединения "Дети Азербайджана" рассказали о состоянии заразившихся корью воспитанников учреждения.
Здоровье
8 декабря 2023 г. 16:36
В приюте Дети Азербайджана рассказали о состоянии заразившихся корью воспитанников

В приюте общественного объединения "Дети Азербайджана" рассказали о состоянии заразившихся корью воспитанников учреждения.

Как сообщила Report председатель общественного объединения Кямаля Агазаде, состояние детей удовлетворительное.

Агазаде отметила, что некоторые из госпитализированных детей будут выписаны завтра, а остальные – по мере выздоровления.

Напомним, что в расположенном в Баку приюте общественного объединения "Дети Азербайджана" корью заразились 40 детей, 20 из них были госпитализированы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda sığınacağda qızılcaya yoluxan uşaqların son durumu açıqlanıb

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