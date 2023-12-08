В приюте "Дети Азербайджана" рассказали о состоянии заразившихся корью воспитанников

В приюте общественного объединения "Дети Азербайджана" рассказали о состоянии заразившихся корью воспитанников учреждения.

В приюте общественного объединения "Дети Азербайджана" рассказали о состоянии заразившихся корью воспитанников учреждения.

Как сообщила Report председатель общественного объединения Кямаля Агазаде, состояние детей удовлетворительное.

Агазаде отметила, что некоторые из госпитализированных детей будут выписаны завтра, а остальные – по мере выздоровления.

Напомним, что в расположенном в Баку приюте общественного объединения "Дети Азербайджана" корью заразились 40 детей, 20 из них были госпитализированы.