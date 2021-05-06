В ООН сообщили о приближении катастрофы

Температура Земли в прошлом году достигла рекордных значений за три миллиона лет, что приблизило человечество к климатической катастрофе

Температура Земли в прошлом году достигла рекордных значений за три миллиона лет, что приблизило человечество к климатической катастрофе.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на форуме "Петерсбергский климатический диалог".

"Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов", - сказал чиновник.

По его словам, концентрация углекислого газа в атмосфере обновила максимум, превысив доиндустриальный уровень на 148 процентов.

Гутерреш подчеркнул, что это самый высокий показатель за три миллиона лет, когда температура Земли была больше на три градуса, а уровень моря - выше на 15 метров.

"В соответствии с нынешними обязательствами, мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы стоим на краю пропасти", - предостерег глава ООН.

Для того чтобы предотвратить наихудший сценарий, человечеству следует работать сообща, встав на более "чистый и зеленый" путь развития, заключил он.