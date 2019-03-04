В одной из больниц Баку скончался новорожденный

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Прошлой ночью в одной из больниц Баку скончался 3-дневный младенец.

Как сообщает Report, инцидент отмечен в Научно-исследовательском институте педиатрии имени К.Фараджевой.

Факт также подтвердил Report директор института, главный педиатр минздрава Насиб Гулиев.

Он отметил, что малыш по фамилии Гулиев поступил в институт с тяжелой диафрагмальной грыжей: "Хотя мы прооперировали малыша, спасти его жизнь не удалось, так как он родился с врожденным тяжелым заболеванием. Сюда доставляются в тяжелом состоянии новорожденные со всей страны. Спасти некоторых из них не удается".