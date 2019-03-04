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В одной из больниц Баку скончался новорожденный

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Прошлой ночью в одной из больниц Баку скончался 3-дневный младенец. 

Как сообщает Report, инцидент отмечен в Научно-исследовательском институте педиатрии имени К.Фараджевой. 

Факт также подтвердил Report директор института, главный педиатр минздрава Насиб Гулиев. 

Он отметил, что малыш по фамилии Гулиев поступил в институт с тяжелой диафрагмальной грыжей: "Хотя мы прооперировали малыша, спасти его жизнь не удалось, так как он родился с врожденным тяжелым заболеванием. Сюда доставляются в тяжелом состоянии новорожденные со всей страны. Спасти некоторых из них не удается". 

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