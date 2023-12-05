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В Минздраве призвали своевременно вакцинировать детей от кори

В Минздраве призвали своевременно вакцинировать детей от кори Министерство здравоохранения Азербайджана призвало родителей своевременно вакцинировать детей от кори для предотвращения распространения болезни в стране.
Здоровье
5 декабря 2023 г. 12:01
В Минздраве призвали своевременно вакцинировать детей от кори

Министерство здравоохранения Азербайджана призвало родителей своевременно вакцинировать детей от кори для предотвращения распространения болезни в стране.

Как сообщили Report в министерстве, инфекция распространилась локально в различных регионах Азербайджана, источником заражения стали привозные из других стран случаи заболевания.

Среди регистрируемых случаев заражения в редких случаях встречаются осложнения у детей из группы риска, отметили в ведомстве.

В Минздраве в очередной раз подчеркнули важность вакцинации детей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок: "Прививки от кори, краснухи, эпидемического паротита проводят детям в год и шесть лет. Если ребенок не был привит в год, вакцину необходимо ввести как можно скорее, а затем вторую - в шесть лет. Если ребенок до 10 лет получил первую дозу, но не получил вторую в шесть лет, его также необходимо вакцинировать как можно скорее. В случае если ребенку до 10 лет не были введены обе прививки, он должен вакцинироваться двумя дозами вакцины с интервалом не менее 4 недель".

Ведомство рекомендует обращаться для вакцинации детей в поликлиники по месту жительства.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik 10 yaşa qədər uşaqların qızılcaya qarşı vaksinasiyası ilə bağlı valideynlərə çağırış edib

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