В Минздраве призвали своевременно вакцинировать детей от кори

Министерство здравоохранения Азербайджана призвало родителей своевременно вакцинировать детей от кори для предотвращения распространения болезни в стране.

Министерство здравоохранения Азербайджана призвало родителей своевременно вакцинировать детей от кори для предотвращения распространения болезни в стране.

Как сообщили Report в министерстве, инфекция распространилась локально в различных регионах Азербайджана, источником заражения стали привозные из других стран случаи заболевания.

Среди регистрируемых случаев заражения в редких случаях встречаются осложнения у детей из группы риска, отметили в ведомстве.

В Минздраве в очередной раз подчеркнули важность вакцинации детей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок: "Прививки от кори, краснухи, эпидемического паротита проводят детям в год и шесть лет. Если ребенок не был привит в год, вакцину необходимо ввести как можно скорее, а затем вторую - в шесть лет. Если ребенок до 10 лет получил первую дозу, но не получил вторую в шесть лет, его также необходимо вакцинировать как можно скорее. В случае если ребенку до 10 лет не были введены обе прививки, он должен вакцинироваться двумя дозами вакцины с интервалом не менее 4 недель".

Ведомство рекомендует обращаться для вакцинации детей в поликлиники по месту жительства.