​В этом году в Азербайджане проведено около 2 тыс. операций на открытом сердце

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "С начала года 14 пациентам проведены операции по трансплантации печени, 78 больным - эндопротезирование. Тысячи больным, в том числе 391 ребенку, проведены кардиооперации".

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гюльмирза Поладов на посвященном итогам года заседании коллегии.

Он отметил, что только в этом году в учреждениях министерства здравоохранения выполнено около 2 тыс. операций на открытом сердце: "В этом году проведены операции по трансплантации печени семи гражданам Грузии и одному гражданину Казахстана, и по трансплантации почки пяти гражданам Грузии".

Завотделом также отметил, что с учетом многочисленных обращений пациентов, соответствующим приказом министерства в сентябре этого года создана комиссия по регистрации, отбору, обследованию и лечению детей, нуждающихся в кохлеарной имплантации: "В короткие сроки в комиссию обратилось 52 человека. Четверым детям уже проведена успешная кохлеарная имплантация за счет государства".

Представитель министерства отметил, что в этом году по стране 6 млн. 935 тыс. человек, в том числе 1 млн. 695 тыс. детей привлечены к различным медицинским обследованиям.