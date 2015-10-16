 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В этом году в Азербайджане 1 069 лицам назначено принудительное лечение от наркомании

    За 9 месяцев на стационарное лечение поступило 2 157 человек

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ За 9 месяцев этого года министерством юстиции в Республиканский наркологический диспансер министерства здравоохранения направлено 1 882 человека для прохождения судебно-наркологического медицинского обследования, из них 1 069 лицам назначено принудительное лечение от наркомании. 

    Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. 

    Согласно информации, на основании направления министерством внутренних дел медицинское обследование в целях определения всех видов опьянения прошли 24 925 человек. Из них 554 человека были обследованы на применение наркотиков, выявлены и взяты на соответствующий учет 189 человек, употребляющих наркотики. 

    Наряду с этим, за 9 месяцев на стационарное лечение поступило 2 157 человек. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi