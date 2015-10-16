В этом году в Азербайджане 1 069 лицам назначено принудительное лечение от наркомании

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ За 9 месяцев этого года министерством юстиции в Республиканский наркологический диспансер министерства здравоохранения направлено 1 882 человека для прохождения судебно-наркологического медицинского обследования, из них 1 069 лицам назначено принудительное лечение от наркомании.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Согласно информации, на основании направления министерством внутренних дел медицинское обследование в целях определения всех видов опьянения прошли 24 925 человек. Из них 554 человека были обследованы на применение наркотиков, выявлены и взяты на соответствующий учет 189 человек, употребляющих наркотики.

Наряду с этим, за 9 месяцев на стационарное лечение поступило 2 157 человек.