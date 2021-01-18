В Эстонии два человека умерли после прививки от COVID-19

Два пожилых человека скончались в Эстонии после прививки от коронавируса, также было получено 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNtech после начала вакцинации 27 декабря

Два пожилых человека скончались в Эстонии после прививки от коронавируса, также было получено 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNtech после начала вакцинации 27 декабря.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом 18 января сообщила пресс-служба лекарственного департамента республики.

Лекарственному департаменту известно о двух случаях смерти вакцинированных пожилых людей (85 и 91 лет). Побочных эффектов после вакцинации у них не возникло (в том числе температуры и рвоты) и, по оценке врачей, в этих двух случаях связи с вакциной нет, говорится в сообщении.

"Три сообщения касаются стрессовых реакций, связанных с вакциной. Реакции возникли через 10-40 минут после вакцинации. В качестве симптомов называли чувство жара и потоотделение, скачки давления, расстройства чувствительности, дрожь, расстройство чувства баланса, повышенный аппетит, головокружение. Несмотря на то, что в одном случае человеку потребовалось лечение, все симптомы потом прошли. Расстройства чувствительности лица (онемение кожи лица, губ или языка, мурашки, зуд) были названы в шести сообщениях. Все симптомы прошли без необходимости лечения спустя пару дней", - отмечает департамент.

В остальных сообщениях говорилось о боли в месте укола, отеках, покраснениях, боли в руке, куда был сделан укол, и онемениях. Также отмечались головные боли, головокружение, плохое самочувствие, слабость, сонливость, тошнота, температура, озноб, чувство жара, боль в мышцах, боль в суставах, боль в спине, нарушение чувствительности поясницы и оцепеневшие мышцы.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 37 344, за время пандемии коронавирус унес 333 жизни.