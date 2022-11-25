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В Баку проходит мероприятие, посвященное борьбе с гендерным насилием

В Баку проходит мероприятие, посвященное борьбе с гендерным насилием В Баку проходит мероприятие “16 дней активизма по борьбе с гендерным насилием в отношении женщин и девочек”.
Здоровье
25 ноября 2022 г. 11:55
В Баку проходит мероприятие, посвященное борьбе с гендерным насилием

В Баку проходит мероприятие “16 дней активизма по борьбе с гендерным насилием в отношении женщин и девочек”.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

В мероприятии принимают участие представители госучреждений, неправительственных организаций и СМИ.

Отметим, что ”16 дней активизма по борьбе с гендерным насилием в отношении женщин и девочек" - это международная кампания, проводимая ежегодно с 25 ноября (Международный день борьбы против насилия в отношении женщин) по 10 декабря (Международный день прав человека).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qadınlara qarşı gender əsaslı zorakılıqla mübarizə ilə bağlı tədbir keçirilir

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