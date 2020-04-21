В Азербайджане пройдет "Неделя иммунизации"

Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев подписал приказ "О проведении недели иммунизации".

Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, организация с 20 по 26 апреля 2020 года на территории республики "Недели иммунизации" поручена главам медучреждений Минздрава страны.

Приказом предусматривается привлечение к иммунизации детей, по различным причинам оставшихся вне этого процесса, а также, учитывая эпидемиологическую ситуацию в связи с инфекцией COVID-19, их прививание в порядке очередности.

В рамках Недели планируется провести мониторинги в регионах республики, в том числе запланированы просветительские мероприятия.