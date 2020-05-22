В Азербайджане коронавирусом заразились еще 106 человек, 59 вылечились

В Азербайджане зафиксировано 106 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились и были выписаны домой 59 человек.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, два человека 1949 и 1962 годов рождения с положительным результатом на COVID-19 умерли: "До настоящего времени в нашей стране выявлено 3 855 случаев заражения коронавирусом, 2 399 инфицированных излечились, 46 человек умерли, 1 410 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 48 человек тяжелое, а 61-го - средней тяжести, состояние остальных стабильное. За минувший период было проведено 259 155 тестов на выявление новых случаев заражения".