В Азербайджане еще у 104 человек выявлен коронавирус

В Азербайджане отмечены 104 новых факта заражения коронавирусом, 55 человек выздоровели и были выписаны домой.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Отмечается о смерти страдавшего артериальной гипертензией и сахарным диабетом гражданина 1943 г.р., тест на COVID-19 которого оказался положительным.

До сих пор в стране выявлено 2 693 случая заражения коронавирусом. 1 735 человек выздоровели, 33 скончались, 925 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 28 человек тяжелое, 42 - средней тяжести, остальных - стабильное.

За истекшее время проведено 202 282 теста по выявлению новых случаев заражения.