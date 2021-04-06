В Азербайджане зарегистрировано 2 035 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 174 человека излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 174 человека излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 32 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 273 869 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 243 467 человек вылечились, 3 743 человека скончались, число активных больных составляет 26 659 человек.

За последние сутки был проведен 12 701 тест, всего - 2 948 419 тестов.