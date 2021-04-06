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В Азербайджане зарегистрировано 2 035 новых случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане зарегистрировано 2 035 новых случаев заражения коронавирусом  В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 174 человека излечились.
Здоровье
6 апреля 2021 г. 18:26
В Азербайджане зарегистрировано 2 035 новых случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 174 человека излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 32 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 273 869 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 243 467 человек вылечились, 3 743 человека скончались, число активных больных составляет 26 659 человек.

За последние сутки был проведен 12 701 тест, всего - 2 948 419 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,035 new COVID-19 cases, 32 died
Версия на азербайджанском языке Daha 2 035 yeni yoluxma qeydə alınıb, 32 nəfər ölüb

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