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В Азербайджане зарегистрировано 1099 новых случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане зарегистрировано 1099 новых случаев заражения коронавирусом  В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 647 человек излечились.
Здоровье
5 апреля 2021 г. 16:40
В Азербайджане зарегистрировано 1099 новых случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 647 человек излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 34 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 271 834 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 242 293 человека вылечились, 3 711 человек скончались, число активных больных составляет 25 830 человек.

За последние сутки было проведено 6 763 тестов, всего - 2 935 718 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,099 new coronavirus cases, 34 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1099 nəfər koronavirusa yoluxub, 34 nəfər ölüb

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