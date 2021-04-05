В Азербайджане зарегистрировано 1099 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 647 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 647 человек излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 34 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 271 834 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 242 293 человека вылечились, 3 711 человек скончались, число активных больных составляет 25 830 человек.

За последние сутки было проведено 6 763 тестов, всего - 2 935 718 тестов.