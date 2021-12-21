В Азербайджане за сутки выявлено 662 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 662 новых случая заражения коронавирусом, 1 452 человека вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 662 новых случая заражения коронавирусом, 1 452 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 14 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено 611 557 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 588 790 человек вылечились, 8 222 – скончались, число активных больных составляет 14 545.

За последние сутки в стране проведено 10 157 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 5 767 538 тестов.