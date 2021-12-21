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В Азербайджане за сутки выявлено 662 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 662 случая заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 662 новых случая заражения коронавирусом, 1 452 человека вылечились.
Здоровье
21 декабря 2021 г. 18:42
В Азербайджане за сутки выявлено 662 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 662 новых случая заражения коронавирусом, 1 452 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 14 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено 611 557 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 588 790 человек вылечились, 8 222 – скончались, число активных больных составляет 14 545.

За последние сутки в стране проведено 10 157 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 5 767 538 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 662 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 452 nəfər sağalıb

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