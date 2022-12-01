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В Азербайджане за сутки выявлено 48 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 48 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились
Здоровье
1 декабря 2022 г. 16:45
В Азербайджане за сутки выявлено 48 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончался один человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 824 385 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 148 человек вылечились, 9 981 – скончался, число активных больных составляет 256.

За последние сутки в стране проведено 1 840 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 377 282 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 48 new COVID-19 cases, 1 death
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 48 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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