В Азербайджане за сутки выявлено 48 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончался один человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 824 385 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 148 человек вылечились, 9 981 – скончался, число активных больных составляет 256.

За последние сутки в стране проведено 1 840 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 377 282 теста.