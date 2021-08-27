В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 4203 человека, 35 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 4 203 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 724 пациента излечились.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 35 человек.
Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 409 745 человек. Из них излечились 354 864 человека, скончались 5 469 человек.
Число активно больных на сегодняшний день составляет 49 412 человек.
За последние сутки в стране было проведено 16 136, в общей сложности - 4 395 646 тестов.