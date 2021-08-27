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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 4203 человека, 35 скончались

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 4203 человека, 35 скончались В Азербайджане зарегистрировано 4203 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 724 пациента излечились
Здоровье
27 августа 2021 г. 17:37
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 4203 человека, 35 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 4 203 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 724 пациента излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 35 человек.

Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 409 745 человек. Из них излечились 354 864 человека, скончались 5 469 человек.

Число активно больных на сегодняшний день составляет 49 412 человек.

За последние сутки в стране было проведено 16 136, в общей сложности - 4 395 646 тестов.

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Версия на английском языке New COVID cases exceed 4,000 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COVID-19-a yoluxanların sutkalıq sayı yenə 4 mini keçib

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