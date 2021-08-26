В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 714 человек, 31 скончался

В Азербайджане зарегистрировано 3 714 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 470 пациентов излечились.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался 31 человек.
Всего в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 405 542 человека. Из них излечились 353 140 человек, скончались 5 434 человека.
Число активно больных на сегодняшний день составляет 36 227 человек.
За последние сутки в стране было проведено 17 247, в общей сложности - 4 379 510 тестов.