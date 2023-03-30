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В Азербайджане за сутки 69 человек заразились коронавирусом, четверо скончались

В Азербайджане за сутки 69 человек заразились коронавирусом, четверо скончались За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 69 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 17 человек вылечились.
Здоровье
30 марта 2023 г. 16:53
В Азербайджане за сутки 69 человек заразились коронавирусом, четверо скончались

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 69 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 17 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 829 660 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 819 114 человек вылечились, в настоящее время продолжается лечение 344 больных. Всего от осложнений, вызванных COVID, скончались 10 182 человека.

За последние сутки проведено 957 тестов, всего на сегодняшний день - 7 557 801 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в стране вакцинированы 355 человек. Общее число вакцинированных достигло 13 964 233 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 69 new COVID-19 cases, 4 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 69 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 nəfər ölüb

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