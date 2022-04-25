В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), четыре пациента вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), четыре пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 502 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 650 человек вылечились, 9 707 – скончались, число активных больных составляет 145.

За последние сутки в стране проведен 2 400 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 797 352 теста.