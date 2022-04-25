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В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), четыре пациента вылечились.
Здоровье
25 апреля 2022 г. 17:36
В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), четыре пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 502 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 650 человек вылечились, 9 707 – скончались, число активных больных составляет 145.

За последние сутки в стране проведен 2 400 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 797 352 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 6 new COVID-19 cases, no deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 6 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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