В Азербайджане за сутки 12 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 18 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 18 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 457 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 621 человек вылечился, 9 707 – скончались, число активных больных составляет 129.

За последние сутки в стране проведен 3 331 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 788 729 тестов.