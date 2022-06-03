В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 10 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 10 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлен 792 791 факт заражения COVID-19, 783 029 человек вылечились, 9 713 скончались, число активно больных - 49.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 112 тестов, всего - 6 903 117 тестов.