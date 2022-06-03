О нас

В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 10 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
3 июня 2022 г. 16:54
В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 10 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлен 792 791 факт заражения COVID-19, 783 029 человек вылечились, 9 713 скончались, число активно больных - 49.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 112 тестов, всего - 6 903 117 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan report 6 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı açıqlanıb

Самое важное

Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
1 июня 2022 г. 13:26
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
1 июня 2022 г. 13:23
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
1 июня 2022 г. 12:00
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
1 июня 2022 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi