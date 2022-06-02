О нас

В Азербайджане за сутки 7 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 7 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 человека выписаны после выздоровления.
Здоровье
2 июня 2022 г. 16:37
В Азербайджане за сутки 7 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 785 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 783 019 человек, 9 713 скончались, число активно больных - 53.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 580 тестов, всего - 6 901 005 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 7 new COVID-19 cases, no deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 7 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

Экслюзивные новости

Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2022 г. 17:42
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
1 июня 2022 г. 14:26
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением Формула-1
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением "Формула-1"
1 июня 2022 г. 14:06
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
1 июня 2022 г. 13:25
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
31 мая 2022 г. 18:24
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с зеленой энергией
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией"
31 мая 2022 г. 16:20
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
31 мая 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi