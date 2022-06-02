В Азербайджане за сутки 7 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 человека выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 785 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 783 019 человек, 9 713 скончались, число активно больных - 53.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 580 тестов, всего - 6 901 005 тестов.