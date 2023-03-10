О нас

Названо количество зараженных коронавирусом и вакцинированных за последние сутки

Названо количество зараженных коронавирусом и вакцинированных за последние сутки В Азербайджане зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 19 человек вылечились.
Здоровье
10 марта 2023 г. 17:04
Названо количество зараженных коронавирусом и вакцинированных за последние сутки

В Азербайджане зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 19 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 516 человек вылечились, число активно больных - 212. Всего скончались 10 142 человека.

За последние сутки проведено 7 538 тестов, всего на сегодняшний день - 7 538 679 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в стране вакцинировано 187 человек. За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 81, второй дозой - 37 человек. Тремя и более дозами вакцинирован 61 гражданин, бустерную дозу получили 8.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 951 052.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 45 new COVID-19 cases, vaccinates 187 people in one day  
Версия на азербайджанском языке Son sutkada koronavirusa yoluxanların və peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi