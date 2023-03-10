Названо количество зараженных коронавирусом и вакцинированных за последние сутки

В Азербайджане зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 19 человек вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 19 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 516 человек вылечились, число активно больных - 212. Всего скончались 10 142 человека.

За последние сутки проведено 7 538 тестов, всего на сегодняшний день - 7 538 679 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в стране вакцинировано 187 человек. За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 81, второй дозой - 37 человек. Тремя и более дозами вакцинирован 61 гражданин, бустерную дозу получили 8.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 951 052.