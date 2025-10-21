В Азербайджане выросло число добровольных доноров крови
Здоровье
- 21 октября, 2025
- 11:19
Около 100 тыс. человек в Азербайджане в январе-сентябре этого года стали добровольными донорами крови.
Об этом Report сообщили в Республиканском банке крови Минздрава.
Отмечается, что в последние годы в стране наблюдается заметный рост числа добровольных доноров. За тот же период прошлого года было зарегистрировано около 93 тыс. доноров.
В учреждении заявили, что в настоящее время в центральном и региональных отделениях банка крови имеется достаточный запас крови для проведения плановых медицинских операций, лечения пациентов, нуждающихся в постоянных переливаниях, а также для экстренных случаев.
Последние новости
12:18
Пашинян: Срок срочной службы в Армении будет сокращен до 1,5 летВ регионе
12:18
В Азербайджане интегрируются электронные системы сельского и водного хозяйстваИКТ
12:16
Началась встреча председателей парламентов Азербайджана и АрменииВнешняя политика
12:16
ЕС приближается к решению о "репарационном кредите"Другие страны
12:12
Глава ЕК: Поддерживаем Трампа в его усилиях по решению украинского вопросаДругие страны
12:12
Фото
В Астане представлен совместный проект "Развитие Среднего коридора"Внешняя политика
12:10
Хидаят Гейдаров: Уверен, что снова вернусь на вершинуИндивидуальные
11:52
Экс-президент Франции прибыл в тюрьмуДругие страны
11:50