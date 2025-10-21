В Азербайджане выросло число добровольных доноров крови

Около 100 тыс. человек в Азербайджане в январе-сентябре этого года стали добровольными донорами крови.

Об этом Report сообщили в Республиканском банке крови Минздрава.

Отмечается, что в последние годы в стране наблюдается заметный рост числа добровольных доноров. За тот же период прошлого года было зарегистрировано около 93 тыс. доноров.

В учреждении заявили, что в настоящее время в центральном и региональных отделениях банка крови имеется достаточный запас крови для проведения плановых медицинских операций, лечения пациентов, нуждающихся в постоянных переливаниях, а также для экстренных случаев.