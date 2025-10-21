Azərbaycanda könüllü qan donorlarının sayı artıb
Sağlamlıq
- 21 oktyabr, 2025
- 10:59
Bu ilin ilk doqquz ayı ərzində 100 minə yaxın şəxs könüllü şəkildə qan verərək donor olub.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Səhiyyə Nazirliyi Respublika Qan Bankından məlumat verilib.
Bildirilib ki, son illərdə Azərbaycanda könüllü qan donorlarının sayında nəzərəçarpacaq artım qeydə alınıb:
"Ötən ilin eyni dövründə təxminən 93 min nəfər donor qeydə alınmışdı".
Qurumdan verilən məlumata görə, hazırda Respublika Qan Bankında və onun regional bölmələrində daimi qan köçürülməsi tələb edilən pasiyentlər, rutin tibbi əməliyyatlar və təcili hallar üçün kifayət qədər ehtiyat mövcuddur.
Son xəbərlər
12:20
Yerlan Akkenjenov: "Qazaxıstan və Azərbaycan enerji sahəsində strateji sazişlər imzalayacaq"Energetika
12:14
Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilirXarici siyasət
12:14
Fransanın sabiq prezidenti həbsxanaya salınıbDigər ölkələr
12:13
BP daha 5 beynəlxalq dərsliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edibEnergetika
12:13
IMF 2031-ci ilə qədər Azərbaycanın ümumi dövlət borcuna dair gözləntilərini azaldıbMaliyyə
12:11
"Kəpəz"in braziliyalı futbolçusu: "Sonuncu pilləni mümkün qədər tez tərk etmək istəyirik" - MÜSAHİBƏFutbol
12:08
Foto
Astanada "Orta dəhlizin inkişafı" birgə layihəsi təqdim edilibXarici siyasət
12:08
"Findoc" portalının istifadəçilərinin sayı 150 mini keçibMaliyyə
12:08