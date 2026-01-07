Хакан Фидан: Мы очень близки к достижению прочного мира в российско-украинской войне

Я думаю, что мы очень близки к достижению устойчивого мира в войне между Россией и Украиной, продолжающейся уже четыре года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в комментарии журналистам после заседания "Коалиции желающих", состоявшегося в Париже.

Глава внешнеполитического ведомства Турции отметил, что в экстренном порядке обсуждается ряд вопросов, являющихся ключевыми для достижения мира.

"В случае подписания мирного договора это будет не просто мирное соглашение, которое положит конец войне в Украине, но и документ, который в новом периоде определит возможные модели мира между Россией и Европой, а также политику России в отношении региона".

Х. Фидан заявил, что в рамках возможного мирного урегулирования турецкая сторона готова взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в Черном море.