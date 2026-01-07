Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Израиль и Сирия при посредничестве США возобновили контакты по вопросам безопасности

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 03:23
    Израиль и Сирия при посредничестве США возобновили контакты по вопросам безопасности

    Израиль и Сирия возобновили контакты по вопросам безопасности при посредничестве США.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    "После перерыва в несколько месяцев возобновился политический диалог между Израилем и Сирией при содействии и поддержке США. Диалог состоялся в рамках видения президента США Дональда Трампа по продвижению мира на Ближнем Востоке. Израиль подчеркнул важность обеспечения безопасности своих граждан и предотвращения угроз на своих границах", - говорится в заявлении.

    В канцелярии отметили, что в ходе контактов Израиль подтвердил приверженность укреплению региональной стабильности и безопасности, а также указал на необходимость развития экономического сотрудничества в интересах обеих стран.

    "Стороны договорились о продолжении диалога для продвижения общих целей и обеспечения безопасности друзского меньшинства в Сирии", - подчеркнули в канцелярии.

    Израиль Сирия США безопасность
    İsrail və Suriya ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə təhlükəsizlik məsələləri üzrə təmasları bərpa edib

    Последние новости

    03:51

    Рубио обсудил с главой МИД Аргентины операцию против Венесуэлы

    Другие страны
    03:23

    Израиль и Сирия при посредничестве США возобновили контакты по вопросам безопасности

    Другие страны
    02:58

    Хакан Фидан: Мы очень близки к достижению прочного мира в российско-украинской войне

    В регионе
    02:49

    В Израиле автобус въехал в толпу протестующих против призыва в армию

    Другие страны
    02:16

    WSJ: Рубио уведомил Конгресс, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    02:11

    Зеленский оценил готовность "Коалиции желающих" к обеспечению реальной безопасности

    Другие страны
    01:46

    Правительства Дании и Гренландии запросили встречу с госсекретарем США

    Другие страны
    00:44

    Назван новый временный резидент-координатор ООН в Азербайджане

    Внешняя политика
    00:17

    Мерц: Главная цель Европы сегодня – установление скорейшего перемирия в Украине

    Другие страны
    Лента новостей