Израиль и Сирия при посредничестве США возобновили контакты по вопросам безопасности

Израиль и Сирия возобновили контакты по вопросам безопасности при посредничестве США.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"После перерыва в несколько месяцев возобновился политический диалог между Израилем и Сирией при содействии и поддержке США. Диалог состоялся в рамках видения президента США Дональда Трампа по продвижению мира на Ближнем Востоке. Израиль подчеркнул важность обеспечения безопасности своих граждан и предотвращения угроз на своих границах", - говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что в ходе контактов Израиль подтвердил приверженность укреплению региональной стабильности и безопасности, а также указал на необходимость развития экономического сотрудничества в интересах обеих стран.

"Стороны договорились о продолжении диалога для продвижения общих целей и обеспечения безопасности друзского меньшинства в Сирии", - подчеркнули в канцелярии.