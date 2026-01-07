Израиль и Сирия при посредничестве США возобновили контакты по вопросам безопасности
- 07 января, 2026
- 03:23
Израиль и Сирия возобновили контакты по вопросам безопасности при посредничестве США.
Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"После перерыва в несколько месяцев возобновился политический диалог между Израилем и Сирией при содействии и поддержке США. Диалог состоялся в рамках видения президента США Дональда Трампа по продвижению мира на Ближнем Востоке. Израиль подчеркнул важность обеспечения безопасности своих граждан и предотвращения угроз на своих границах", - говорится в заявлении.
В канцелярии отметили, что в ходе контактов Израиль подтвердил приверженность укреплению региональной стабильности и безопасности, а также указал на необходимость развития экономического сотрудничества в интересах обеих стран.
"Стороны договорились о продолжении диалога для продвижения общих целей и обеспечения безопасности друзского меньшинства в Сирии", - подчеркнули в канцелярии.