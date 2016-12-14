В Азербайджане впервые проведут операции по трансплантации костного мозга среди лиц, не имеющих родственной связи

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Со следующего года в Азербайджане будут проводиться операции по трансплантации костного мозга среди лиц, не имеющих родственной связи".

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая отделением трансплантации костного мозга Республиканского центра талассемии Наргиз Алиева.

По ее словам, центр вступил в членство Европейского банка костного мозга: "Мы вступили в членство Европейского банка костного мозга. До сих пор трансплантация костного мозга производилась лишь между братьями и сестрами. Недавно мы успешно осуществили трансплантацию костного мозга от отца к ребенку. Членство в Европейском банке костного мозга позволит нам в ближайшее время проводить операции по трансплантации костного мозга среди людей, не имеющих родства".

Н.Алиева подчеркнула, что впервые среди доноров был 6-месячный ребенок.