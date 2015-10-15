В Азербайджане скончались 533 больных, страдающих почечной недостаточностью

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "За прошедший период этого года в Азербайджане у 533 гемодиализных больных зафиксирован летальный исход. Из них 218 случаев наблюдалось в Баку, 315 - в регионах".

Об этом в заявлении Report сообщил заведующий отделением гемодиализа Республиканской клинической урологической больницы им. М.Джавадзаде Фариз Бабаев.

По его словам, был проведен анализ фактов смерти: "Основной причиной летального исхода в 90 процентов случаев является острая сердечно-сосудистая недостаточность. Проведение диализа - не пожизненное лечение. Он проводится для продления продолжительности жизни. Поэтому рано или поздно больной умирает. 62 из зарегистрированных в этом году фактов смерти наблюдались в больницах, остальные - дома".

Ф.Бабаев заявил, что продолжительность жизни диализных больных в Азербайджане в среднем составляет 5 лет.

Он отметил, что с января по 1 октября этого года в отделения диализа страны принято 812 новых больных.