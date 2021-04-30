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В Азербайджане с мая начнется вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca

В Азербайджане с мая начнется вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca В соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы" в Азербайджанской Республике поэтапно продолжается процесс вакцинации.
Здоровье
30 апреля 2021 г. 15:09
В Азербайджане с мая начнется вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca
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В соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы" в Азербайджанской Республике поэтапно продолжается процесс вакцинации.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

Было отмечено, что на период вакцинации с 3 мая лица в возрасте 60 лет и старше смогут воспользоваться вакциной Vaxzevria производства Оксфордского университета (компания-производитель "AstraZeneca"). Вакцина Vaxzevria будет применяться в городе Баку и 6 регионах - Лянкяране, Шеки, Гяндже, Мингячевире, Абшероне и Сумгайыте. Для вакцинации в медицинских учреждениях будут выделены специальные помещения.

84 000 доз вакцины Vaxzevria, завезенной в нашу страну в рамках платформы COVAX, обеспечивают гражданам доступ к различным вакцинам.

Отметим, что разработанная англо-шведской компанией "AstraZeneca" вакцина Vaxzevria одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

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Версия на английском языке AstraZeneca vaccine to be introduced in Azerbaijan next month
Версия на азербайджанском языке Gələn aydan Azərbaycanda “AstraZeneca” peyvəndinin tətbiqinə başlanılır

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