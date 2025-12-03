В Азербайджане растет численность пожилого населения
Здоровье
- 03 декабря, 2025
- 15:36
В Азербайджане растет численность пожилого населения.
Как сообщает Report, об этом проинформировала исполняющая обязанности директора Бакинского городского геронтологического центра Минздрава Наиля Ахмедова.
По ее словам, за минувшие 10 лет число пожилых людей в Баку увеличилось на 8%.
"Если в 2015 году число граждан в возрасте 60 лет и старше в Баку составляло 10%, то сейчас эта цифра выросла до 18%. В целом по Азербайджану этот показатель составляет 15,5%. Хотя в 2015 году было 9%", - сказала она.
