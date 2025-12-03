Azərbaycanda yaşlı əhalinin sayı artır
Sağlamlıq
- 03 dekabr, 2025
- 15:14
Azərbaycanda yaşlı əhalinin sayı artmaqdadır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin "Bakı Şəhər Herontoloji Mərkəzi"nin direktoru vəzifəsini icra edən Nailə Əhmədova məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, son 10 ildə Bakı şəhərində yaşlıların sayı 8 faiz artıb:
"2015-ci ildə Bakı şəhərində 60 və yuxarı yaşda əhalinin sayı 10 faiz idisə, hazırda bu rəqəm 18 faizə qədər qalxıb. Ümumi Azərbaycanda isə bu say 15,5 faizdir. Halbuki, 2015-ci ildə 9 faiz idi".
