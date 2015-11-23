​В Азербайджане проведут более 20-ти сложнейших операций детям с врожденным пороком сердца

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане планируется лечение и обследование более 200 детей с врожденным пороком сердца.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, процесс осуществят в рамках проходящей в Центральной больнице нефтяников акции "Детская неделя".

Лечение и обследование будет производиться бригадами местных и зарубежных врачей из миланского госпиталя "San Raffaele" под руководством хирурга Рашада Махмудова.

Кроме того, ожидаются сложнейшие открытые операции более 20-ти детей с врожденным пороком сердца. 12 из них будут сделаны за счет финансов, выделенных Фондом Гейдара Алиева.

В рамках акции 15-дневному младенцу прооперировали клапан сердца через сонную артерию. Результаты превзошли ожидания врачей. Предусматривается операция 26-недельного младенца с врожденным пороком сердца.

В информации также отмечается, что с начала этого года в нескольких больницах страны проведено более 500 успешных операций.

Отметим, что акция проводится по случаю Всемирного дня ребенка при содействии Фонда Гейдара Алиева и при организационной поддержке министерства здравоохранения.