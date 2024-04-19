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В Азербайджане пройдет Неделя иммунизации

В Азербайджане пройдет Неделя иммунизации В Азербайджане пройдет Неделя иммунизации, в рамках которой будут привиты дети, по какой-либо причине не прошедшие вакцинацию.
Здоровье
19 апреля 2024 г. 13:52
В Азербайджане пройдет Неделя иммунизации

В Азербайджане пройдет Неделя иммунизации, в рамках которой будут привиты дети, по какой-либо причине не прошедшие вакцинацию.

Как передает Report, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Неделя иммунизации пройдет во всех городах и районах страны с 21 по 27 апреля.

В течение этого периода необходимые вакцины получат дети, которые по различным причинам пропустили плановые прививки.

Помимо этого, предусмотрено проведение мониторинга в регионах с низким уровнем охвата иммунизацией, организация методической поддержки медицинским учреждениям, проводящим вакцинацию детей, а также различные просветительские мероприятия.

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Версия на английском языке Azerbaijan's health minister signs order covering unvaccinated children
Версия на азербайджанском языке Vaksinasiyadan kənarda qalan uşaqlara peyvənd vurulması barədə əmr imzalanıb

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