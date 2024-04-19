В Азербайджане пройдет Неделя иммунизации, в рамках которой будут привиты дети, по какой-либо причине не прошедшие вакцинацию.
Как передает Report, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Теймур Мусаев.
Неделя иммунизации пройдет во всех городах и районах страны с 21 по 27 апреля.
В течение этого периода необходимые вакцины получат дети, которые по различным причинам пропустили плановые прививки.
Помимо этого, предусмотрено проведение мониторинга в регионах с низким уровнем охвата иммунизацией, организация методической поддержки медицинским учреждениям, проводящим вакцинацию детей, а также различные просветительские мероприятия.