В Азербайджане пройдет Неделя иммунизации

В Азербайджане пройдет Неделя иммунизации, в рамках которой будут привиты дети, по какой-либо причине не прошедшие вакцинацию.

В Азербайджане пройдет Неделя иммунизации, в рамках которой будут привиты дети, по какой-либо причине не прошедшие вакцинацию.

Как передает Report, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Неделя иммунизации пройдет во всех городах и районах страны с 21 по 27 апреля.

В течение этого периода необходимые вакцины получат дети, которые по различным причинам пропустили плановые прививки.

Помимо этого, предусмотрено проведение мониторинга в регионах с низким уровнем охвата иммунизацией, организация методической поддержки медицинским учреждениям, проводящим вакцинацию детей, а также различные просветительские мероприятия.