В Азербайджане обнародовано число больных, получающих гемодиализ

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "В настоящее время в 34 центрах гемодиализа в Баку и в регионах терапию гемодиализом за счет государственных средств получают более 2 900 больных".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заведующий отделом гемодиализа Республиканской клинической урологической больницы имени М.Джавадзаде Фариз Бабаев.

Он отметил, что в 2003 году в Азербайджане функционировало 1 отделение гемодиализа, в 2006 году - 4 отделения. По словам завотделением, в настоящее время больным оказывается обслуживание на 544 аппарата гемодиализа.

Ф.Бабаев сообщил, что число больных, получающих диализ, выросло на 20-22% в результате улучшения качества лечения в стране, продления жизни больных и уменьшения летальных исходов от болезни: "Государство полностью обеспечивает диализных больных лекарствами и медицинским оборудованием. Больных обслуживают 171 врач-нефролог, 408 средних медработников".