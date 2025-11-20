Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Азербайджане начнут проводить трансплантацию костного мозга от иностранных доноров

    Здоровье
    • 20 ноября, 2025
    • 13:44
    В Азербайджане начнут проводить трансплантацию костного мозга от иностранных доноров

    В Азербайджане со следующего года начнут использовать иностранных доноров для операций по трансплантации костного мозга.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вюгар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в "Ени Клиника".

    По его словам, переговоры по этому направлению уже начаты. "Хоть и в небольшом объеме, но начиная с будущего года операции по трансплантации костного мозга будут выполняться с использованием донорских банков других стран. Это станет серьезным шагом вперед", - отметил Гурбанов.

    Он также сообщил, что лаборатории Центра трансплантации костного мозга уже готовы проводить тесты на совместимость. "Ближе к середине следующего года мы станем свидетелями трансплантаций костного мозга пациентам от доноров из других стран", - добавил глава TƏBİB.

    Gələn ildən sümük iliyi köçürülməsində xarici donorlardan istifadə ediləcək
    TABIB: Azerbaijan to involve foreign donors for bone marrow transplantation

