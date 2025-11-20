В Азербайджане начнут проводить трансплантацию костного мозга от иностранных доноров

В Азербайджане со следующего года начнут использовать иностранных доноров для операций по трансплантации костного мозга.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вюгар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в "Ени Клиника".

По его словам, переговоры по этому направлению уже начаты. "Хоть и в небольшом объеме, но начиная с будущего года операции по трансплантации костного мозга будут выполняться с использованием донорских банков других стран. Это станет серьезным шагом вперед", - отметил Гурбанов.

Он также сообщил, что лаборатории Центра трансплантации костного мозга уже готовы проводить тесты на совместимость. "Ближе к середине следующего года мы станем свидетелями трансплантаций костного мозга пациентам от доноров из других стран", - добавил глава TƏBİB.