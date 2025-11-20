Gələn ildən sümük iliyi köçürülməsində xarici donorlardan istifadə ediləcək
Sağlamlıq
- 20 noyabr, 2025
- 13:36
Gələn ildən sümük iliyi köçürülməsində xarici donorlardan istifadə ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar Qurbanov Yeni Klinikada təşkil olunmuş brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.
Onun sözlərinə görə, bununla bağlı danışıqlara artıq başlanılıb:
"Az sayda olsa belə növbəti ildən digər ölkələrin donor banklarından istifadə edilərək sümük iliyi transplantasiyası əməliyyatları icra ediləcək. Bu da ciddi bir irəlləyiş olacaq".
V.Qurbanov həmçinin Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzində uyğunluq testlərinin həyata keçirilməsi üçün laboratoriyaların hazır olduğunu da söyləyib:
"Gələn ilin ortalarına yaxın digər donorlardan xəstəyə sümük iliyi transplantasiyasının şahidi olacağıq".
Son xəbərlər
14:16
Şalva Papuaşvili Ermənistan Prezidenti ilə Orta Dəhlizin region üçün strateji əhəmiyyətini müzakirə edibRegion
14:13
İrandan Azərbaycana PUA ilə 33 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
14:09
Livanın Baş naziri İsraili sərhəd mübahisəsinin müzakirəsindən imtina etməkdə günahlandırıbDigər ölkələr
14:06
Foto
Növbəti köç karvanı Şuşakəndə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
14:04
Azərbaycan daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına çıxıb - YENİLƏNİBFərdi
14:01
Çinin Baş naziri Tayvan mübahisəsi fonunda G20-də yaponiyalı həmkarı ilə görüşdən imtina edibDigər ölkələr
13:54
Elxan Abdullayev: "Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qrupdan çıxa bilməməyimizin səbəbləri var"Futbol
13:50
Vüqar Qurbanov: Bölgələrdə bəzi tibb müəssisələrində stomatoloq ştatının ləğvi ilə bağlı xəbərdarlıq edilibSağlamlıq
13:46
Foto