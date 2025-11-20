İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Gələn ildən sümük iliyi köçürülməsində xarici donorlardan istifadə ediləcək

    Sağlamlıq
    • 20 noyabr, 2025
    • 13:36
    Gələn ildən sümük iliyi köçürülməsində xarici donorlardan istifadə ediləcək

    Gələn ildən sümük iliyi köçürülməsində xarici donorlardan istifadə ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar Qurbanov Yeni Klinikada təşkil olunmuş brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, bununla bağlı danışıqlara artıq başlanılıb:

    "Az sayda olsa belə növbəti ildən digər ölkələrin donor banklarından istifadə edilərək sümük iliyi transplantasiyası əməliyyatları icra ediləcək. Bu da ciddi bir irəlləyiş olacaq".

    V.Qurbanov həmçinin Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzində uyğunluq testlərinin həyata keçirilməsi üçün laboratoriyaların hazır olduğunu da söyləyib:

    "Gələn ilin ortalarına yaxın digər donorlardan xəstəyə sümük iliyi transplantasiyasının şahidi olacağıq".

    sümük iliyi Vüqar Qurbanov TƏBİB "Yeni klinika"
    В Азербайджане начнут проводить трансплантацию костного мозга от иностранных доноров
    TABIB: Azerbaijan to involve foreign donors for bone marrow transplantation

