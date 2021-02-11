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В Азербайджане коронавирусом заразились 140 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились 140 человек На данный момент в стране коронавирус диагностировали у 231 649 человек, из которых 226 119 вылечились, 3 170 пациентов скончались
Здоровье
11 февраля 2021 г. 16:49
В Азербайджане коронавирусом заразились 140 человек

За прошедшие сутки в Азербайджане зарегистрированы 140 новых случаев заражения коронавирусом, 205 человек вылечились и были выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабмине.

За последние сутки от коронавируса скончались 3 человека.

На данный момент в стране коронавирус диагностировали у 231 649 человек, из которых 226 119 вылечились, 3 170 пациентов скончались. На данный момент имеется 2 360 активных пациентов.

За последний день было проведено 7 315 тестов, в общей сложности в Азербайджане проведено 2 478 223 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 140 new Covid cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 140 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb

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