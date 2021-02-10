В Азербайджане коронавирусом заразились 147 человек

За прошедшие сутки в Азербайджане зарегистрированы 147 новых случаев заражения коронавирусом, 236 человек вылечились и были выписаны домой.

За прошедшие сутки в Азербайджане зарегистрированы 147 новых случаев заражения коронавирусом, 236 человек вылечились и были выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабмине.

За последние сутки от коронавируса скончались 4 человека.

На данный момент в стране коронавирус диагностировали у 231 509 человек, из которых 225 914 вылечились, 3 167 пациентов скончались. На данный момент имеется 2 428 активных пациентов.

За последний день было проведено 7 298 тестов, в общей сложности в Азербайджане проведено 2 470 908 тестов.