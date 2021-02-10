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В Азербайджане коронавирусом заразились 147 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились 147 человек За прошедшие сутки в Азербайджане зарегистрированы 147 новых случаев заражения коронавирусом, 236 человек вылечились и были выписаны домой.
Здоровье
10 февраля 2021 г. 16:42
В Азербайджане коронавирусом заразились 147 человек

За прошедшие сутки в Азербайджане зарегистрированы 147 новых случаев заражения коронавирусом, 236 человек вылечились и были выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабмине.

За последние сутки от коронавируса скончались 4 человека.

На данный момент в стране коронавирус диагностировали у 231 509 человек, из которых 225 914 вылечились, 3 167 пациентов скончались. На данный момент имеется 2 428 активных пациентов.

За последний день было проведено 7 298 тестов, в общей сложности в Азербайджане проведено 2 470 908 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 147 new COVID-19 cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 147 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 4 nəfər vəfat edib

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