В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 341 человек излечился.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 341 человек излечился.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умер 31 человек.

На сегодняшний день в стране выявлен 279 181 факт заражения коронавирусной инфекцией, 245 881 человек вылечился, 3 811 человек скончались, число активных больных составляет 29 489 человек.

За последние сутки был проведен 14 581 тест, всего - 2 977 593 тестов.