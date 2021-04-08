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В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс. В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 341 человек излечился.
Здоровье
8 апреля 2021 г. 18:54
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 341 человек излечился.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умер 31 человек.

На сегодняшний день в стране выявлен 279 181 факт заражения коронавирусной инфекцией, 245 881 человек вылечился, 3 811 человек скончались, число активных больных составляет 29 489 человек.

За последние сутки был проведен 14 581 тест, всего - 2 977 593 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 2,717 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı 3 000-ə yaxınlaşıb

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