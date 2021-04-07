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В Азербайджане зарегистрировано 2 595 новых случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане зарегистрировано 2 595 новых случаев заражения коронавирусом  За последние сутки было проведено 14 593 теста, всего - 2 963 012 тестов
Здоровье
7 апреля 2021 г. 14:51
В Азербайджане зарегистрировано 2 595 новых случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 073 человека излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 37 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 276 464 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 244 540 человек вылечились, 3 780 человек скончались, число активных больных составляет 28 144 человек.

За последние сутки было проведено 14 593 теста, всего - 2 963 012 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,595 new COVID-19 cases, 37 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2 595 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 37 nəfər ölüb

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