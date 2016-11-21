В Азербайджане будет запрещена реклама искусственного питания среди беременных женщин и матерей

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет запрещено распространение рекламы искусственного питания среди беременных женщин и матерей в медицинских учреждениях.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения к закону "О питании младенцев и детей раннего возраста".

Согласно законопроекту, будет запрещено распространение рекламы искусственного питания среди беременных женщин и матерей, в медицинских учреждениях.

Искусственное питание может рекламироваться только в случае наличия документов о сертификации. В этом случае в рекламе должны быть указаны номер сертификата, дата выдачи и название выдавшего органа. В рекламе продукции следует предоставить информацию о возрастных ограничениях их приема и отметить преимущества вскармливания материнским молоком. Запрещается размещение рекламы искусственного питания в открытых помещениях.

Законопроект будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 29 ноября.