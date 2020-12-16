В Азербайджане 4 077 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 4 077 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 854 человека выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 4 077 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 854 человека выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 43 человека.

До сих пор в стране выявлено 187 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 122 859 пациентов излечились, 2 050 скончались, число активных больных составляет 62 427 человек.

За последние сутки проведено 17 998 тестов, за истекший период - 1 998 577 тестов.