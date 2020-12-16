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В Азербайджане 4 077 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане 4 077 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 4 077 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 854 человека выписаны после выздоровления.
Здоровье
16 декабря 2020 г. 15:17
В Азербайджане 4 077 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 4 077 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 854 человека выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 43 человека.

До сих пор в стране выявлено 187 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 122 859 пациентов излечились, 2 050 скончались, число активных больных составляет 62 427 человек.

За последние сутки проведено 17 998 тестов, за истекший период - 1 998 577 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 4,077 new coronavirus cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 4 077 yeni yoluxma qeydə alınıb, 43 nəfər vəfat edib

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