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В Азербайджане 3 086 новых случаев заражения COVID-19, скончались 43 пациента

В Азербайджане 3 086 новых случаев заражения COVID-19, скончались 43 пациента В Азербайджане зарегистрировано 3 086 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 781 человек выписан после выздоровления.
Здоровье
7 декабря 2020 г. 18:06
В Азербайджане 3 086 новых случаев заражения COVID-19, скончались 43 пациента

В Азербайджане зарегистрировано 3 086 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 781 человек выписан после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 43 человека.

До сих пор в стране выявлено 149 765 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 90 278 пациентов излечились, 1 675 скончались, число активных больных составляет 57 812 человек.

За последние сутки проведено 10 190 тестов, за истекший период - 1 847 191 тест.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 3 086 nəfər koronavirusa yoluxub, 43 nəfər ölüb

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