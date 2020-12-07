В Азербайджане 3 086 новых случаев заражения COVID-19, скончались 43 пациента

В Азербайджане зарегистрировано 3 086 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 781 человек выписан после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 3 086 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 781 человек выписан после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 43 человека.

До сих пор в стране выявлено 149 765 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 90 278 пациентов излечились, 1 675 скончались, число активных больных составляет 57 812 человек.

За последние сутки проведено 10 190 тестов, за истекший период - 1 847 191 тест.